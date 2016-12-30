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Главная » Страна » Украина разработала ракетное оружие, аналогов которого нет в РФ

Украина разработала ракетное оружие, аналогов которого нет в РФ

Украина разработала ракетное оружие, аналогов которого нет в РФ
Фото: mil.gov.ua

Планируется, что в следующем году новое оружие поступит в распоряжение армии

30.12.16 1910
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В Украине на сегодняшний день разработано ракетное оружие, аналогов которого нет в Российской Федерации. Об этом заявил народный депутат, глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский, передает 5 канал.

"Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи ... Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", – отметил Пашинский.

Напомним, в начале декабря Украина успешно провела ракетные испытания на юге страны, хотя Россия перед началом стрельб грозила сбивать украинские ракеты. В Минобороны Украины отмечали, что воздушные стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем и строго с нормами международного права.

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