Украина разработала ракетное оружие, аналогов которого нет в РФ

В Украине на сегодняшний день разработано ракетное оружие, аналогов которого нет в Российской Федерации. Об этом заявил народный депутат, глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский, передает 5 канал.

"Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи ... Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", – отметил Пашинский.

Напомним, в начале декабря Украина успешно провела ракетные испытания на юге страны, хотя Россия перед началом стрельб грозила сбивать украинские ракеты. В Минобороны Украины отмечали, что воздушные стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем и строго с нормами международного права.