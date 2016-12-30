Народный фронт обвинил Саакашвили и НАБУ в остановке Одесского припортового завода

Они якобы ввели дезинформационную кампанию, вследствие которой и пострадал завод

Народный фронт считает, что остановка Одесского припортового завода вызвана подрывной информационной кампанией, которую вели Михаил Саакашвили и руководство Национального антикоррупционного бюро. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.

"Именно из-за целенаправленной систематической дискредитации этого госпредприятия оно потеряло кредитоспособность и быстро накопило долги. Большое ресурсоемкое производство с тысячами работников теперь не только не развивается, но и вынуждено остановиться для сокращения убытков", - сказано в сообщении.

Народный фронт напоминает, что еще год назад ОПЗ был рентабельным и получил 250 млн грн прибыли за 2015 год.

"Правительство Яценюка не только наладило прозрачную эффективную работу ОПЗ, но и готовило предприятие к открытому приватизационному конкурсу в июле 2016 года со стартовой ценой в $520 млн. Западные инвесторы были готовы вложить в предприятие даже большую сумму", - уверяет партия.

Но, по мнению Народного фронта, все изменилось после того, как тогдашний председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили "решил дестабилизировать ОПЗ и использовать его для дискредитации премьера Яценюка".

"Регулярные пятиминутки губернаторской "чернухи" дали результат: на приватизацию не поступило ни одной заявки от инвесторов. Даже снижение стартовой цены вдвое не спасло повторный конкурс от срыва. Ведь менеджеры завода попали под "пресс" Национального антикоррупционного бюро и коррумпированных судей. По подозрительному стечению обстоятельств, первым заместителем председателя НАБУ является Гизо Углава – давний соратник Саакашвили", - говорится в сообщении.

Одесский припортовый завод (город Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

19 октября Кабинет министров одобрил условия повторного конкурса по продаже 99,567% акций ОПЗ и стартовую цену этого пакета на уровне 5,16 млрд грн.

7 декабря в пресс-службе Фонда госимущества Украины сообщили, что конкурс по продаже ПАО "Одесский припортовый завод" не состоялся в связи с отсутствием заявок от потенциальных покупателей.

30 декабря Одесский припортовый завод объявил об остановке своей работы из-за высокой цены на газ и задолженности перед Нафтогазом Украины в размере 1,5 млрд грн. В ОПЗ отметили, что по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, в ведомстве которого