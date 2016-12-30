НАБУ смогло вернуть государству более 100 млн гривен за год

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) удалось вернуть государству более 100 млн гривен за 2016 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Мы показали, что в Украине может работать профессиональный независимый антикоррупционный орган. В результате за последние 12 месяцев нам удалось вернуть государству более 100 млн гривен, а также помешать хищению более чем полмиллиарда", – говорится в сообщении.

Детективы вместе с прокурорами САП расследуют свыше 280 уголовных дел. Более 45 начатых в 2016 году дел переданы в суд и вынесено с десяток приговоров.