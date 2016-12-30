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Главная » Страна » НАБУ смогло вернуть государству более 100 млн гривен за год

НАБУ смогло вернуть государству более 100 млн гривен за год

НАБУ смогло вернуть государству более 100 млн гривен за год
Директор НАБУ Артем Сытник / Фото из открытых источников

Детективы также помешали хищению более 0,5 млрд гривен

30.12.16 87
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Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) удалось вернуть государству более 100 млн гривен за 2016 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Мы показали, что в Украине может работать профессиональный независимый антикоррупционный орган. В результате за последние 12 месяцев нам удалось вернуть государству более 100 млн  гривен, а также помешать хищению более чем полмиллиарда", – говорится в сообщении.

Детективы вместе с прокурорами САП расследуют свыше 280 уголовных дел. Более 45 начатых в 2016 году дел переданы в суд и вынесено с десяток приговоров.

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