Нарушения режима прекращения огня фиксируются на всех направлениях

Пророссийские боевики в течение суток 30 декабря 48 раз обстреливали украинские позиции в зоне АТО, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Водяному, Талаковке, Павлополю, Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.

На луганском направлении из 82 миллиметровых минометов террористы стреляли по Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Станице Луганской, Новозваковке, Кондрашовке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.

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На донецком направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли Троицкое, Авдеевку, Луганское, Зайцево, Южное, Верхнеторецкое и Опытноу.

В районе Попасной произошло боестолкновение. Нападение боевиков было успешно отражено, противник понес потери и отступил.