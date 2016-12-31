Стабильная работа государственного реестра е-деклараций с 1 января 2017 года находится под угрозой

Система может не справиться с увеличением нагрузки после нового этапа подачи деклараций

Государственное предприятие "Украинские специальные системы", являющиеся администратором Единого государственного реестра е-деклараций заявило, что с 1 января 2017 года не сможет обеспечить стабильную работу реестра и соответствующие условия подачи е-деклараций. Об этом говорится в сообщении на сайте госпредприятия.

В Украине 1 января 2017 года начинается второй этап электронного декларирования. По информации Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на этом этапе количество субъектов декларирования может достичь 2 млн человек. При таком увеличении нагрузки на ресурсы реестра стабильность его работы окажется под угрозой, говорится в сообщении.

Сообщается, что в нынешняя конфигурация реестра позволяет проводить до 5 тыс. одновременных сессий, а также сохранять и обрабатывать до 1 млн е-деклараций в год.

В то же время, с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тысяч и будет на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно – в конце срока подачи е-деклараций. Количество деклараций на втором этапе декларирования с 1 апреля может достичь 2,5 млн, сообщило госпредприятие.

"Украинские специальные системы" неоднократно акцентировали внимание на проблемах, связанных с недостаточностью ресурсов реестра, предоставили НАПК рекомендации и предложения в отношении перечня дополнительного оборудования и модернизации реестра. Были предложены решения, реализация которых позволила бы существенно снизить нагрузку на существующее оборудование и обеспечить надлежащую работу реестра на втором этапе е-декларирования. Безусловно модернизация и дооборудование это процессы, которые требуют времени, но они до сих пор не начаты", - подчеркивается в сообщении ГП "УСС".

Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. В системе были зарегистрированы более 103 тыс. деклараций. Украинские чиновники суммарно задекларировали активы почти на 27 млрд гривен.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.