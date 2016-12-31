- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АТО: Боевики почти 50 раз открывали огонь по нашим позициям
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 31 декабря
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 31 декабря
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+VKontakte
Читайте также на focus.ua
Новости партнеров
- Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 12756
- "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 8629
- Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3632
- Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 10145
- Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 4417
- Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 2724
- Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 3455
- Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 2726
- Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 4751
- Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1371
- России предрекают скорый уход под землю, – ученые 4698 / 5354
- Украина разработала ракетное оружие, аналогов которого нет в РФ 3122 / 3526
- Путин "забыл" поздравить Порошенко и Обаму с Новым годом и Рождеством 2716 / 3210
- Правительство разрешило сбивать самолеты, нарушающие государственную границу Украины 2468 / 2695
- Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 1977 / 2142
- Снявшемуся в "огоньке" на Интере российскому пропагандисту запретили въезд в Украину 1781 / 1964
- Ученые назвали районы земли, где практически постоянно бьют молнии 1584 / 1772
- Кличко в образе Деда Мороза поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством 1360 / 1521
- Ушли в расход. Почему за новый налог для "спящих" ФЛП правительство заплатит своей репутацией 1043 / 2030
- Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 942 / 7382
- Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 16 / 2142
- Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 10 / 787
- Украина разработала ракетное оружие, аналогов которого нет в РФ 8 / 3526
- Десятки осужденных за сепаратизм выпускают по "закону Савченко", – Геращенко 7 / 680
- Путин "забыл" поздравить Порошенко и Обаму с Новым годом и Рождеством 7 / 3210
- Кличко в образе Деда Мороза поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством 6 / 1521
- России предрекают скорый уход под землю, – ученые 6 / 5354
- Белая кухня все плюсы и минусы использования 6 / 162
- Интерпол объявил в международный розыск десятки "титушек" 6 / 181
- Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 6 / 2724
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.