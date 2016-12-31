За сутки один украинский военнослужащий получил ранение

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО ни один из украинских военнослужащих не погиб, но один боец получил ранение. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Украинский кризисный медиа-центр.

На луганском направлении главным событием вчерашнего дня стало боевое столкновение между силами АТО и боевиками, которое произошло в Новозвановке под Попасной. Ночью, около 2 часов, украинские позиции обстреляли. Еще 2 короткие провокации состоялись уже днем, после 16 часов. Группа из около 15 боевиков пошла в атаку. При этом их прикрывал минометный огонь. Это произошло около 16 часов.

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"Столкнувшись с организованной обороной и точным огнем, оккупанты отступили. Чуть позже состоялась еще одна попытка вражеского наступления, которая закончилась для них так же неудачно. Обе атаки продолжались в целом 50 минут. Украинские войска потерь в этом бою не понесли", – рассказал полковник Мотузяник.

Также обстрелы со стороны боевиков произошли в Станице Луганской и Новоалександровке. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 15 обстрелов со стороны боевиков и 1 боевое столкновение.

На донецком направлении обстрелы со стороны боевиков имели место практически на всех рубежах. Это произошло во второй половине дня, от полуночи до 13 часов вчера там было спокойно. Тяжелое вооружение боевики не применяли.

"Обстрелы были достаточно длительными – от 30 минут до 2,5 часов", – отметил полковник Александр Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований.

На мариупольском направлении обстановка остается неизменной. Основные боевые действия идут на юге. В Талаковке и Широкином вчера состоялось 3 минометных обстрела со стороны боевиков.

"Вражеский огонь из легкого вооружения не утихал целый день – с 12 часов до позднего вечера", – отметил полковник Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении боевики осуществили 23 обстрела.