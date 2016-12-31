В новогоднюю ночь в Киеве за порядком будут следить 1500 правоохранителей

В новогодние праздники 1 500 правоохранителей будут обеспечивать порядок в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Для поддержания общественного порядка будут задействованы в том числе 200 военнослужащих Национальной гвардии, а в новогоднюю ночь будут дежурить еще и дополнительно 500 сотрудников полиции и Нацгвардии возле центральной елки и в районах города, где еще находятся 11 елок.

Сообщается, что целью эффективного обеспечения охраны общественной безопасности и профилактики правонарушений органы внутренних дел с 28 по 30 декабря осуществляют оперативную отработку по предупреждению и пресечению преступлений в Киеве.

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Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок во время празднований, вести себя цивилизованно и способствовать правоохранителям в выполнении их функций по охране правопорядка.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января киевское метро будет работать на три часа дольше.