Гройсман рассказал про подготовку к Евровидению-2017

Накануне Нового года премьер проверил подготовку к главному музыкальному событию следующего года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проверил состояние дел по подготовке песенного конкурса "Евровидения-2017". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что одним из событий уходящего года - стала победа Джамалы на Евровидении и сейчас идет работа по подготовке Евровидения-2017.

"Накануне Нового года проверил состояние дел. Уже есть договоренность с шоу-продюсером Стивом Барлоу, для которого Евровидения-2017 станет уже шестым. Подписан договор со студией дизайна сцены - Wider Design. Определено место проведения и подписан договор с Международным выставочным центром", - отчитался Гройсман.

Также он сообщил, что уже проведены предварительные переговоры между НТКУ и Министерством экономики Украины относительно максимального применения системы ProZorro для проведения максимально открытых и прозрачных тендерных процедур.

Напомним, Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме.

Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.

Предполагается, что в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве примет участие рекордное количество стран - 43 участника.