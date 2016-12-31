2017-й в Украине будет годом Военно-морских сил, – Муженко

Также планируется наращивание сил и средств ВСУ в целом

Следующий, 2017 год, определен годом Военно-морских сил Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает прес-служба ВСУ.

Основные усилия Генштаба, органов военного управления всех уровней в 2016 году были направлены на выполнение задач в районах проведения антитеррористической операции, сдерживание вооруженной агрессии России и поддерживаемых ею незаконных вооруженных формирований.

"Наш противник реальный, а не виртуальный. Он не смог реализовать свои планы ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016 годах", – подчеркнул Муженко, выразив уверенность, что и в 2017 году враг не сможет этого сделать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские морпехи стали лучшими на международных соревнованиях в Болгарии

Глава Генштаба также проинформировал, что 2017 год определен годом Военно-морских сил и поставил задачи на поддержание и наращивание сил и средств ВСУ.

"2016 год подтвердил, что Вооруженные силы украины способны выполнять задачи по назначению", – констатировал генерал армии.