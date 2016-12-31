Президент Украины Петр Порошенко с прибывшими в нашу страну сенаторами США Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, а также с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович приехали в район проведения антитеррористической операции – на командный пункт в районе Широкино. Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

"Прибыл на командный пункт в районе Широкино с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом. Приятно, что украинские защитники имели возможность услышать от наших американских друзей: мы защищаем не только украинскую независимость, но и ценности всего демократического мира", – написал президент.

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Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в Twitter, что президент и американские гости поздравили украинских военных с Новым годом.

Петр Порошенко и американские гости на передовой в районе АТО











Фото: facebook.com/petroporoshenko