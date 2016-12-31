АТО: В последний день года боевики совершили 20 обстрелов

По Водяному враг вел огонь из 122-мм артиллерии

31 декабря в районе проведения антитеррористической операции оккупанты продолжили обстрелы позиций украинской армии на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении террористы вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии в направлении позиций ВСУ в районе Водяного. Вблизи Марьинки стрелял снайпер. По Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Красногоровке и Старогнатовке враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики из тех же видов вооружения вели огонь в районе Зайцево и Крутой Балки.

На луганском направлении террористы из гранатометов обстреливали Новозвановку и Кондрашовку Новую.

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По состоянию на 18:00 состоялось 20 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований.