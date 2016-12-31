В 2017 году захватчиков Украины отправят туда, откуда они пришли, – Маккейн

Путин никогда не сможет лишить украинцев их свободы и независимости

Сенатор США Джон Маккейн убежден, что в 2017 году украинские территории будут освобождены от захватчиков. Об этом он заявил сегодня, 31 декабря, в Мариуполе, где находился вместе с президентом Украины Петром Порошенко, передает УНИАН.

Сенатор поблагодарил украинских солдат, которые сейчас несут службу вдали от своих домов.

"Также наша благодарность и наши молитвы идут к тем, кто ранен и погиб, к их семьям и близким. Мы этого никогда не забудем", – сказал Маккейн.

"Сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. Наш месседж: в следующем году, в 2017 году, мы победим захватчиков и отправим их туда, откуда они пришли. А Владимиру Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев их свободы и независимости", – подчеркнул сенатор.

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"Я хочу вам передать лучшее от американского народа: ваша борьба – это наша борьба, и мы в ней победим вместе", – сказал Маккейн.