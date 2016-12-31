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Главная » Страна » В новогоднюю ночь несколько тысяч военных будут охранять воздушную границу Украины
В новогоднюю ночь несколько тысяч военных будут охранять воздушную границу Украины
Су-27 / Фото: vpk.name

В новогоднюю ночь несколько тысяч военных будут охранять воздушную границу Украины

К боевому дежурству привлекут экипажи самолетов Миг-29 и Су-27

31.12.16 33
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В новогоднюю ночь воздушное пространство Украины будут охранять несколько тысяч военнослужащих, которые будут дежурить на командных пунктах и пунктах управления, в составе дежурных звеньев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

К боевому дежурству по противовоздушной обороне государства привлекут силы и средства зенитно-ракетных, радиотехнических и специальных войск, экипажи самолетов Миг-29 и Су-27.

Оперативные службы будут работать в тесном взаимодействии со своими коллегами из соседних государств.

"С целью эффективного контроля за порядком использования воздушного пространства Украины осуществляется постоянное взаимодействие пунктов управления дежурных сил со штабом АТО, управлением государственной охраны и государственными органами, которые осуществляют обслуживание воздушного пространства Украины", – говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что руководство и управление дежурными силами противовоздушной обороны государства осуществляется из командного центра Воздушных сил Вооруженных сил Украины: круглосуточно здесь несет службу дежурная смена военнослужащих, которой руководит оперативный дежурный.

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