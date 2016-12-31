С 1 января военным в Донбассе увеличат доплаты, – Порошенко

Военнослужащим, которые находятся на линии соприкосновения, с 2017 года увеличат доплаты до 6 тыс. грн

С 1 января 2017 года военнослужащим, находящимся в зоне АТО, увеличат доплаты. Об этом в Мариуполе сообщил президент Петр Порошенко, передает Украинская правда.

"Я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, которые находятся на первой линии, линии соприкосновения до 6 тысяч гривен, и тем военнослужащим, которые находятся на второй линии до 2,4 тысяч гривен", – сказал Порошенко.

"Уверен, что сейчас мы должны тратить деньги украинских налогоплательщиков, в первую очередь, на то, чтобы обеспечить надежную обороноспособность", – добавил президент.