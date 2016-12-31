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С 1 января военным в Донбассе увеличат доплаты, – Порошенко
Фото: ukrafoto.com
Ситуация в Донбассе

С 1 января военным в Донбассе увеличат доплаты, – Порошенко

Военнослужащим, которые находятся на линии соприкосновения, с 2017 года увеличат доплаты до 6 тыс. грн

31.12.16 194
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С 1 января 2017 года военнослужащим, находящимся в зоне АТО, увеличат доплаты. Об этом в Мариуполе сообщил президент Петр Порошенко, передает Украинская правда.

"Я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, которые находятся на первой линии, линии соприкосновения до 6 тысяч гривен, и тем военнослужащим, которые находятся на второй линии до 2,4 тысяч гривен", – сказал Порошенко.

"Уверен, что сейчас мы должны тратить деньги украинских налогоплательщиков, в первую очередь, на то, чтобы обеспечить надежную обороноспособность", – добавил президент.

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