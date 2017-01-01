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<span class="label red">Видео</span> Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Петр Порошенко / Фото: YouTube

Видео Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко пока не будет, но и худшее – позади

01.01.17 45
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Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцем с обращением в честь наступления 2017 года.

Дорогие украинцы!

Не только дети, но каждый из нас, независимо от возраста, верит в чудо. Особенно в это праздничное время, которое начинается еще со Святого Николая и завершается до Крещением. Особенно в эту ночь, когда наступает Новый год и переполняет наши сердца радостью, верой, надеждой.

Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко пока не будет, но и худшее в экономике – позади.

Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией. Так же, как и от враждебного закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады.

Мы адаптировали наше хозяйство к новым условиям. Нам удалось восстановить экономический рост. И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев.

Мы укрепили нашу обороноспособность. Справиться с задачей удалось без мобилизации. Армия становится контрактной, а защитник Отечества – одна из самых благородных профессий.

Впервые в истории не купили ни одного кубометра газа из России – и это большой шаг к энергетической независимости!

Как единый народ, мы радовались победе Джамалы на Евровидении, огромному успеху украинских паралимпийцев и медалям олимпийцев в Рио-де-Жанейро, точным ударам наших боксеров.

Грядущий год – особенный. Это – год столетия Украинской национальной революции.

Но тогда украинцы, вместо того, чтобы сплотиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводов, бездумное политическое противостояние может легко вернуть экономику назад, в пике. Политику – погрузить в анархию. А страну – сделать добычей агрессора.

О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок – не повторю. И другим – не дам.

Главной своей задачей вижу поддержку надлежащих политических условий для развития страны. И конечно же – усиление нашей обороноспособности, укрепления международной поддержки Украины, сближение с Евросоюзом и НАТО.

Желаю каждому из вас мира, победы, счастья, благополучия.

С особым уважением вспомним наших земных ангелов-хранителей. Славные украинские воины! Вся страна благодарит вас за то, что дарите нам эту мирную праздничную ночь. За то, что гарантируете защиту в новом году.

От имени всей Украины поздравляю вас, наши соотечественники, братья и сестры в Крыму, Севастополе и отдельных районах Донетчины и Луганщине. Российская оккупация – временная. Мы обязательно объединимся.

Все будет хорошо!
Слава Украине!
С Новым годом!

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