АТО: Оккупанты "поздравили" украинцев с Новым годом обстрелами из артиллерии

На мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Вблизи Широкино использовали 120 и 82-миллиметровые минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке.

На донецком направлении из 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия - у Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На луганском направлении из гранатометов вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашовки Новой. Всего состоялось 44 обстрела.