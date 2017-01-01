Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно, - полиция

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в стране прошли 680 новогодних массовых мероприятий

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года резонансных ДТП и нарушений общественного порядка в Украине не зарегистрировано.

Об этом сообщил департамент коммуникации Национальной полиции.

"В праздничных мероприятиях приняли участие около 1,1 миллиона граждан. Резонансных ДТП и нарушений общественного порядка на территории государства не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Украине прошли 680 новогодних массовых мероприятий.

Наиболее многолюдные мероприятия состоялись в Днепропетровской области (в 99 мероприятиях приняли участие 700 тысяч человек), Запорожской (50 тысяч человек, 48 мероприятий), Одесской (43 тысячи человек, 17 мероприятий) и Тернопольской (38 тысяч человек, 31 мероприятие) областях.

Общественную безопасность и порядок во время их проведения обеспечивали 7 тысяч сотрудников полиции и 1 тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, за прошедшие сутки спасатели осуществили 853 выезда по вызову "101".

"Подразделениями ГСЧС в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативному реагированию на происшествия и ликвидации их последствий, по тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 853 выезда", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате принятых мер спасено 14 человек, а также 90 зданий и 5 единиц автотракторной техники.