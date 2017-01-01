АТО: минувшие сутки обошлись без жертв

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения в Зайцево результате вражеского обстрела.

Такую информацию обнародовал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Луганское направление

Здесь вчера состоялось 3 краткосрочных вражеских обстрела: 2 – в Станице Луганской и 1 – в Новозвановке. Тяжелое вооружение не применялось.

Донецкое направление

Серия обстрелов из легкого вооружения со стороны противника вчера прокатилась по всем ключевым точкам нашей обороны – Луганскому, Зайцево, Авдеевке, позиции "Шахта Бутовка". Уже перед самым Новым годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, который завершился уже после полуночи.

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Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов.

Мариупольское направление

Главной "горячей точкой" вчера было Водяное – вчера там между 12 и 14 часами последовательно состоялся сначала артиллерийский, а затем мощный минометный обстрел. Как и ранее, основные боевые действия продолжаются на участке фронта Павлополь – Широкино, однако вчера оккупанты нарушали режим тишины и в других местах в Марьинском и Волновахском районах.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 3 – из тяжелого вооружения.

Вчера в районе проведения АТО произошло 2 полета вражеских БПЛА.