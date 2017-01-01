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Главная » Страна » АТО: минувшие сутки обошлись без жертв
АТО: минувшие сутки обошлись без жертв
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

АТО: минувшие сутки обошлись без жертв

Один военнослужащий получил ранения

01.01.17 23
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За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения в Зайцево результате вражеского обстрела.

Такую информацию обнародовал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Луганское направление

Здесь вчера состоялось 3 краткосрочных вражеских обстрела: 2 – в Станице Луганской и 1 – в Новозвановке. Тяжелое вооружение не применялось.

Донецкое направление

Серия обстрелов из легкого вооружения со стороны противника вчера прокатилась по всем ключевым точкам нашей обороны – Луганскому, Зайцево, Авдеевке, позиции "Шахта Бутовка". Уже перед самым Новым годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, который завершился уже после полуночи.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов.

Мариупольское направление

Главной "горячей точкой" вчера было Водяное – вчера там между 12 и 14 часами последовательно состоялся сначала артиллерийский, а затем мощный минометный обстрел. Как и ранее, основные боевые действия продолжаются на участке фронта Павлополь – Широкино, однако вчера оккупанты нарушали режим тишины и в других местах в Марьинском и Волновахском районах.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 3 – из тяжелого вооружения.

Вчера в районе проведения АТО произошло 2 полета вражеских БПЛА.

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