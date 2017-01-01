На народного депутата Пашинского напали, пришлось отстреливаться

На народного депутата Сергея Пашинского в одном из сел Васильковского района Киевской области совершил нападение местный житель.

Об этом депутат написал в Facebook.

"Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами посреди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, находившихся рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток”, - написал Пашинский.

По словам депутата, он вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться со стеклянной бутылкой и угрозами убийства.

Депутат сообщил, что из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух.

"Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу", - написал депутат.

После этого народный депутат оказал раненому неотложную медицинскую помощь, вызвал "скорую" и наряд полиции.

В Национальной полиции в Киевской области в свою очередь сообщили, что 38-летнему жителю Васильковщины была оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.