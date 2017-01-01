Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » На народного депутата Пашинского напали, пришлось отстреливаться

На народного депутата Пашинского напали, пришлось отстреливаться

На народного депутата Пашинского напали, пришлось отстреливаться
Сергей Пашинский / Фото: obozrevatel.com

Парламентарий получил бутылкой по голове от пьяного сельского дебошира

01.01.17 21
0000

На народного депутата Сергея Пашинского в одном из сел Васильковского района Киевской области совершил нападение местный житель.

Об этом депутат написал в Facebook.

"Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами посреди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, находившихся рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток”, - написал Пашинский.

По словам депутата, он вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться со стеклянной бутылкой и угрозами убийства.

Депутат сообщил, что из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух.

"Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу", - написал депутат.

После этого народный депутат оказал раненому неотложную медицинскую помощь, вызвал "скорую" и наряд полиции.

В Национальной полиции в Киевской области в свою очередь сообщили, что 38-летнему жителю Васильковщины была оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Луценко уверен, что Парубий поставит на голосование в Раде представление по НовинскомуСамые яркие драки в парламентеСакварелидзе прокомментировал письмо депутатов от Одесской области с требованием уволить его

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 13036
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 8880
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3687
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 10454
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 4469
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 2807
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 3549
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 2827
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 4869
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1390
  1. Грех уныния. Десять способов поднять себе настроение, когда праздника не хочется 2239 / 2543
  2. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 1766 / 1939
  3. Путин "забыл" поздравить Порошенко и Обаму с Новым годом и Рождеством 1762 / 4312
  4. Порошенко отвез сенаторов и посла США в Широкино 1428 / 1640
  5. Украина разработала ракетное оружие, аналогов которого нет в РФ 1328 / 3807
  6. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 999 / 1270
  7. В 2017 году захватчиков Украины отправят туда, откуда они пришли, – Маккейн 781 / 911
  8. Колонизаторов Марса предложили защищать от радиации с помощью ледяного купола 746 / 876
  9. Этот безумный, безумный год. Самые главные события 2016-го в фотографиях 745 / 872
  10. Фанат Iron Maiden сделал клип для тех, кто ненавидит новогодние праздники 650 / 729
  1. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 19 / 1939
  2. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 14 / 1270
  3. Фанат Iron Maiden сделал клип для тех, кто ненавидит новогодние праздники 13 / 729
  4. Грех уныния. Десять способов поднять себе настроение, когда праздника не хочется 9 / 2543
  5. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 7 / 2432
  6. Украина разработала ракетное оружие, аналогов которого нет в РФ 7 / 3807
  7. Пинчук назвал "болезненные компромиссы", необходимые для мира в Донбассе 5 / 927
  8. Этот безумный, безумный год. Самые главные события 2016-го в фотографиях 4 / 872
  9. Недетская история. Новогоднее письмо дедушке 4 / 367
  10. Бойцы с передовой поздравили украинцев с Новым годом 4 / 287
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.