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Гибридный мир. На восточном фронте без перемен
Фото: Getty Images
Ситуация в Донбассе

Гибридный мир. На восточном фронте без перемен

Украинско-российский конфликт в Донбассе замораживается. Не исключено, что на годы

Дмитрий Синяк - 02.01.17 62
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Время, когда каждый день боевых действий стоил жизни одному-двум бойцам украинской армии, постепенно уходит в прошлое. Несмотря на недавний кровопролитный бой на Светлодарской дуге, заставивший многих усомниться в том, что горячая фаза войны миновала (в этом бою погибли не менее 15 украинских бойцов, 25 ранены), следует признать: на линии соприкосновения сейчас гораздо спокойнее, чем ещё год назад. Да и сама эта линия стала больше похожа на границу или, по крайней мере, на линию фронта в затяжной позиционной войне: с обеих сторон она обросла минными полями, траншеями, блиндажами, артиллерийскими и танковыми позициями, обеспечивающими надёжную глухую оборону. И хотя российско-террористические войска продолжают жить по правилу "Ни дня без обстрела", их плотность и мощность невелика по сравнению с прошлым годом, а эффективность стремится к нулю.

Де-факто результатом военной агрессии против Украины стало создание пророссийских непризнанных республик, через которые Кремль может осуществлять давление на Киев и Брюссель. Присоединение новых украинских территорий сейчас не имеет для России ни военного, ни политического смысла. А захват всей Украины Москве не по силам. Поэтому в ближайшем будущем мы едва ли столкнёмся с полномасштабной российской агрессией.

Россия сейчас пытается окончательно заморозить конфликт в Донбассе, сделав "ДНР/ЛНР" подобием Приднестровья. Цель Москвы на данном этапе уже очевидна — наделить оккупированные территории особым статусом и в таком виде вернуть Украине. Именно поэтому переговоры в Минске и в "нормандском формате" постоянно и прогнозируемо заходят в тупик. В Киеве понимают, что такой формат мирного урегулирования ситуации в Донбассе — ловушка, с таким багажом, как "ДНР/ЛНР" в составе Украины, невозможна быстрая евроатлантическая интеграция, а попытка провести соответствующие законы через парламент может серьёзно дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

Украинским политикам и дипломатам уже сейчас стоит задуматься о том, чем можно дополнить минские соглашения

Но пока альтернативы минским соглашениям нет, поскольку они стали частью международных правовых документов, одобрены резолюцией Совета безопасности ООН, на них ориентируется и ссылается весь мир. "Благодаря им Украине удалось не только остановить масштабную вой­ну и добиться перемирия в Донбассе, но и заручиться широкой международной поддержкой. Сегодня наши союзники на Западе оказывают политическое и экономическое давление на Россию, требуя от неё полного и безусловного выполнения именно минских соглашений, — говорит Фокусу представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма. — Необходимо делать всё возможное для выполнения достигнутых в Минске соглашений, а не подвергать их сомнению, тем более нельзя отбрасывать их. Это не только может разрушить достигнутое хрупкое перемирие, но и угрожает потерей международной поддержки Украины".

Впрочем, некоторые международные эксперты считают, что Киеву всё равно рано или поздно нужно будет применить другую переговорную тактику, если украинская власть хочет, чтобы конфликт в Донбассе начал решаться. "Киев может намекнуть, что он готов выйти из минских соглашений, признав донбасские территории  оккупированными, и не заниматься ими, — предлагает известный экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. — И при этом предложить: миссия ОБСЕ должна контролировать не восточную, а западную границу Донбасса. На практике это не означает безоговорочно "признать эти территории оккупированными, отдать и не заниматься этим". Просто необходимо дать понять, что Киев серьёзно рассматривает такую возможность, и посмотреть на реакцию России и Европы. Можно пойти и дальше — объявить о подготовке всеукраинского референдума по вопросу отношения украинцев к оккупированным территориям. Могу ошибаться, но немалое число граждан, если не большинство, выберет ускоренную европейскую интеграцию и немедленные экономические реформы, а не бесконечную войну с путинским режимом, который на самом деле не хочет получить на своей границе "ДНР/ЛНР" — полугосударственное образование, наводнённое оружием и управляемое бандитами. Кремлю выгодно повесить эти проблемы на Украину, "вернув" ей эти территории на своих условиях". Киеву, считает Иноземцев, нужно попытаться найти некую новую "рамку", которая может формально устроить Европу (пусть уж мир за счёт условных территориальных уступок), но вряд ли понравится Москве: "Только в таком случае можно надеяться на изменение позиции Кремля. Это особенно важно в свете того, что Россия уже не привлекает к переговорам лидеров сепаратистов, и это значит, что нужно искать слабые места именно там, где дело касается российских, а не "лугандонских" интересов".

У Украины времени мало — её выматывают война и неопределённость. Поэтому украинским политикам и дипломатам уже сейчас стоит задуматься о том, чем можно дополнить минские соглашения. Результаты могут проявиться очень скоро.

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