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Главная » Страна » Украинка рассказала, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле

Украинка рассказала, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле

Украинка рассказала, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле
Фото: CNN

В записи в Facebook она подчеркнула, что ни о каких интервью идти речь не может, объяснив это этическими соображениями

01.01.17 421
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Турецкий полицейский помог украинке спастись из ночного клуба в Стамбуле, где террорист расстрелял 39 человек. Украинка рассказала об инциденте на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

"Спасибо полицейскому который вытащил меня из-под стола одну из первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной", - рассказала женщина.

На улице она оказалась без верхней одежды. Незнакомка, которая говорила с ней на английском, отдала ей свою накидку. Как затем оказалось, обе женщины - из Украины.

Спасенная украинка обратилась к СМИ: "Ни о каких интервью идти речь не может", объяснив это этическими соображениями.

Позже она удалила оба поста об инциденте.

Напомним, в новогоднюю ночь вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, в котором находилось более 500 человек. По свидетельствам очевидцев, нападавший расстрелял охранника на входе, и, по предварительным данным, вошел в клуб в костюме Санта-Клауса.

В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападавшего пока ничего неизвестно. Власти уже квалифицировали нападение как террористический акт.

Посольство Украины в Турции сообщило, что среди опознанных в настоящее время тел украинцев нет.

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