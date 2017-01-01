Боевики начали год с обстрелов

В первый день нового года российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины в зоне АТО, сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении из 82-мм минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяному, из гранатометов и стрелкового оружия - по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

На донецком направлении из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На луганском направлении оккупанты для ведения огня по украинским позициям неоднократно использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской, а стрелковое оружие - у Сизого.

Всего с начала суток зафиксировано 22 обстрела - 13 из них на мариупольском направлении, 6 - на донецком и 3 - на луганском. К сожалению, трое украинских военнослужащих получили ранения.