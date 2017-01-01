Марш прошел по центральным улицам столицы и завершился народным вече на Майдане Незалежности

В Киеве более двух тысяч сторонников политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода", Организации украинских националистов (ОУН) и других провели факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры, сообщает hromadske.ua.

Марш прошел по центральным улицам столицы и завершился народным вече на Майдане Незалежности.

Активистов сопровождали военнослужащие Национальной полиции, ограждая от автомобилей. Уже традиционно впереди колонны шла молодая девушка с портретом Бандеры в руках. Также в начале колонны участники факельного шествия несли два огромных черно-белых портрета Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Также колонну сопровождал ветеран Украинской повстанческой армии из Белой Церкви Теодор Дячун.

У участников шествия - государственные и красно-черные флаги, также флаги "Свободы", Конгресса украинских националистов и другие. Они несли баннеры с надписями "Победим второй Хазарский каганат", "Наша религия - национализм! Наш пророк - Степан Бандера" и другие.

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. Он родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.