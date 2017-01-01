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Видео В Укроборонпроме рассказали об оборонном заказе-2016

<span class="label red">Видео</span> В Укроборонпроме рассказали об оборонном заказе-2016
Фото: aif.ua

В прошлом году военные получили 2139 единиц новой и модернизированной техники

01.01.17 400
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Предприятия-участники государственного концерна "Укроборонпром" на 100% выполнили государственный оборонный заказ 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"В ответ на все упреки о нехватке украинскому войску новой и современной техники сообщаем, что именно по государственному оборонному заказу концерн поставляет новую, изготовленную с нуля, и модернизированную технику в ВСУ", - говорится в сообщении.

В целом по государственному оборонному заказу от Укроборонпрома военным передано 2139 единиц новой и модернизированной техники. Из них бронетанковой техники – 109 единиц; вооружения воздушных сил и ПВО – 36 единиц; ракетно-артиллерийского – 766 единиц, а ракет и боеприпасов – 712; специальной техники (средства связи, радиоэлектронной борьбы и навигации) – 516 единиц.

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