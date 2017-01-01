Предприятия-участники государственного концерна "Укроборонпром" на 100% выполнили государственный оборонный заказ 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
"В ответ на все упреки о нехватке украинскому войску новой и современной техники сообщаем, что именно по государственному оборонному заказу концерн поставляет новую, изготовленную с нуля, и модернизированную технику в ВСУ", - говорится в сообщении.
В целом по государственному оборонному заказу от Укроборонпрома военным передано 2139 единиц новой и модернизированной техники. Из них бронетанковой техники – 109 единиц; вооружения воздушных сил и ПВО – 36 единиц; ракетно-артиллерийского – 766 единиц, а ракет и боеприпасов – 712; специальной техники (средства связи, радиоэлектронной борьбы и навигации) – 516 единиц.