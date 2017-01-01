Турчинов: В 2016 году Украина не уступила ни метра своей земли

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в новогоднем поздравлении украинцам выразил уверенность, что 2017 год должен быть годом побед, единства и роста силы и мощи Украины.

"В 2016 году, впервые за три года войны, мы не уступили ни одного метра своей земли агрессору. Даже наоборот, шаг за шагом, системно выталкиваем их с нашей территории. Это только начало, и следующий, 2017 год, должен быть годом наших побед, нашего единства и роста силы и мощи Украины!" - подчеркнул Турчинов в поздравлении, размещенном на веб-сайте СНБО.

Секретарь СНБО пожелал гражданам Украины, чтобы 2017 год наполнился добрыми делами, яркими событиями, положительными эмоциями и новыми достижениями. "Пусть он войдет в ваши дома с миром, достатком и процветанием. Любви вам и счастья! Пусть Господь благословит ваши семьи и нашу Украину!" - подчеркнул он.

Турчинов также отметил: "2016 год был чрезвычайно сложным для всех: для нашего государства, для наших граждан, и прежде всего, - для воинов, которые стоят на переднем крае нашей обороны. Они и сейчас, в эти праздничные дни, защищают нашу страну от сильного и жестокого врага. Обязательно вспомните их во время новогодних поздравлений в кругу родных и близких".