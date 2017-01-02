В течение суток 1 января пророссийские боевики 38 раз обстреливали украинские позиции в зоне АТО, сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82-мм минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному, из гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

На донецком направлении из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На луганском направлении оккупанты вели огонь по украинским позициям из гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - у Сизого.

1 января трое украинских военнослужащих получили ранения.