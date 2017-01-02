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Главная » Страна » В Сумах с 1 января подорожал проезд

В Сумах с 1 января подорожал проезд

В Сумах с 1 января подорожал проезд
Фото: kmv.gov.ua

В то же время, месячные проездные подешевели

02.01.17 145
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В Сумах с 1 января выросли тарифы на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются КП "Электроавтотранс", передает Укринформ.

Согласно решению исполнительного комитета Сумского горсовета, стоимость проезда в троллейбусе теперь составит 1,75 грн, а в автобусе – 3,45 грн. Правда, в автотранспорте пассажиры будут платить лишь 3 грн – разницу (0,45 грн) предприятию компенсируют из городского бюджета.

Этим решением исполнительный комитет также установил стоимость проездных билетов на пользование коммунальным электроавтотранспортом. По предложению городского головы Александра Лысенко, стоимость месячного проездного уменьшили со 105 грн до 78,75 грн.

До подорожания в Сумах стоимость проезда в троллейбусе составляла 1,25 грн, а в автобусе – 2,5 грн.

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