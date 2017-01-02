Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 2 января
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 2 января
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 2 января

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 понедельника, 2 января

02.01.17 128
0000

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Гибридный мир. На восточном фронте без переменАТО: Боевики начали год с 38 обстреловТурчинов: В 2016 году Украина не уступила ни метра своей земли

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 1448
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 5999
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 6768
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 2665
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 8447
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 1670
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 3831
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 2352
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 1745
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 667
  1. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 11987 / 13430
  2. В Украине с 1 января подорожали сигареты, но подешевели лекарства 4562 / 5140
  3. В Украине стартует вторая волна е-декларирования 2387 / 2695
  4. Любители марихуаны надругались над знаменитым знаком Hollywood 1766 / 2044
  5. В Укроборонпроме рассказали об оборонном заказе-2016 1741 / 1927
  6. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 1485 / 1745
  7. На народного депутата Пашинского напали, пришлось отстреливаться 1354 / 1552
  8. В Одессе в новогоднюю ночь из эфира без предупреждения исчезли центральные украинские телеканалы 898 / 1022
  9. Турчинов: В 2016 году Украина не уступила ни метра своей земли 826 / 808
  10. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 776 / 8447
  1. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 120 / 13430
  2. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 18 / 1745
  3. В Украине стартует вторая волна е-декларирования 10 / 2695
  4. Турчинов: В 2016 году Украина не уступила ни метра своей земли 8 / 808
  5. В Украине с 1 января подорожали сигареты, но подешевели лекарства 7 / 5140
  6. Новейшая система наблюдения Aeros охраняет морские границы Украины у Мариуполя 6 / 773
  7. В Одессе в новогоднюю ночь из эфира без предупреждения исчезли центральные украинские телеканалы 5 / 1022
  8. На народного депутата Пашинского напали, пришлось отстреливаться 5 / 1552
  9. Сегодня - Международный день мира 4 / 269
  10. В 2017 году захватчиков Украины отправят туда, откуда они пришли, – Маккейн 4 / 1111
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.