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Ситуация в Донбассе

Сутки в АТО: четверо украинских военных ранены

Сутки в АТО: четверо украинских военных ранены
Александр Мотузяник / Фото: УКМЦ

Боевики открыли огонь на Светлодарской дуге сразу после наступления Нового года в Москве

02.01.17 6
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает пресс-центр СНБО.

Боевые действия на луганском направлении велись только в новогоднюю ночь – еще до рассвета. Противник трижды обстрелял украинские позиции в Станице Луганской и прилегающем с.Сизое. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Обстрелы были достаточно короткими – не более 15 минут.

На донецком направлении сутки началась с активных вражеских обстрелов на Светлодарской дуге. Сразу после наступления Нового года по московскому времени противник открыл огонь сначала из легкого вооружения, а затем и из минометов. По украинским позициям выпущено 19 мин.

Несколько позже враг начал провокации в Троицком, Зайцево, Верхнеторецком и Авдеевке. Все они закончились еще до 2:00. После этого враг активизировался только после 18:00, когда еще трижды обстрелял силы АТО. Каждый обстрел продолжался около 25-30 минут. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло девять вражеских обстрелов, в том числе один – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении основные события развернулись не в новогоднюю ночь, а вечером 1 января. Противник массово использовал минометы на участке фронта Павлополь – Широкино. По украинским позициям выпущено более 70 мин. Огонь из легкого вооружения противник вел практически целый день. Наиболее неспокойно, как и ранее, на южных рубежах, однако они под надежной защитой. Также по одному вражескому обстрелу вчера произошло в Марьинке и Новотроицком. Это было еще до рассвета. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 26 вражеских обстрелов, в том числе 11 – из тяжелого вооружения.

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