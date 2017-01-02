EX.UA возобновил работу на новом домене

Сервис файлообмена EX.UA сообщил о возобновлении работы на новом домене. Об этом говорится в сообщении на стартовой странице ресурса.

"Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, которая обеспечит дополнительное удобство в использовании", - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что решение портала об остановке деятельности вызвало бурную реакцию у пользователей: "На портал поступило большое количество запросов, где теперь можно хранить файлы. За время существования сервис ЕХ-файлы стал персональным накопительным диском для многих граждан Украины".

На новом сервисе предусмотрены такие возможности для пользователей: анонимный обмен файлами любого размера и формата, автоматическое конвертирование файлов для пересмотра и проигрывания, система оповещения пользователя о времени использования хранения файлов, почта @fex.net. Срок хранения объекта с файлами будет составлять 7 дней с момента создания ключа. Также все владельцы почтовых ящиков EX.UA получат дополнительное расширение на домене FEX.NET с тем же логином и паролем.

Также отмечается, что услуги будут платными: для первых 100 тыс. украинских пользователей ожидаемая цена хранения информации будет составлять 1$ за 1ТБ на месяц.

Напомним, 17 ноября 2016 года EX.UA объявил о прекращении деятельности в Украине с 1 декабря из-за угроз, шантажа и DDOS-атак.

Позже было принято решение о продлении работы ресурса до конца года.