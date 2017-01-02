К концу недели в Украине ожидается понижение температуры. Об этом сообщила в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, всю неделю погода будет практически неизменной, с осадками и туманами. Будет преобладать относительно теплая погода, только в ночные часы ближе к Карпатам и на востоке немного поморозит.

Но в Сочельник, с 6-го января, в Украину может ворваться арктическая воздушная масса. А значит 6-7 января начнутся морозы, от умеренных до сильных. Температура воздуха снизится до 12-18 градусов мороза, а к 8-9 января погода может опуститься и до 20 градусов мороза.

С 6 января начнет идти снег на севере, западе и в южной части Украины, а также в Киеве.

"Это предварительный прогноз, который еще будет уточняться, но колядующим и путешественникам стоит принять его во внимание", - пишет синоптик.