Украина попала в список приоритетов Могерини на 2017 год

Прошлый год был годом работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах ЕС

Одним из приоритетов на 2017 год для высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини будет продолжение усилий ради реформ в Украине и сотрудничество со странами Восточного партнерства. Об этом говорится в перечне целей и приоритетов главы европейской дипломатии на нынешний год, размещенном на ее сайте, передает Европейская правда.

Отмечается, что прошлый год был годом "постоянной работы ради поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах ЕС. В первую очередь в Украине, где были осуществлены значительные совместные усилия по реформированию страны, борьбе с коррупцией, и, конечно же, усилия, прилагаемые с целью полной реализации минских договоренностей и прекращения конфликта на востоке страны.

"С Украиной и Грузией мы сделали важные шаги в направлении либерализации визового режима", - напомнила Могерини.

Она отметила, что ЕС сотрудничает со всеми странами Восточного партнерства. "Мы делаем это в полном соответствии с историей, приоритетами и политическим выбором каждой страны и общества. Это партнерство для реформ, для наших граждан, а не партнерство "против" кого-либо. Наоборот, оно является важным элементом в направлении большего регионального сотрудничества" - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Помимо Украины, среди приоритетов Могерини указаны: глобальная стратегия внешней политики ЕС; вопросы миграции и сотрудничество с Африкой; ответ на терроризм и совместная работа ради будущего Сирии; безопасность и оборона ЕС; партнерство с Колумбией, отношения между Палестиной и Израилем; воплощение соглашения с Ираном; движение к ЕС балканских стран; возобновление сотрудничества с Кубой; тесное сотрудничество с США; мирный процесс в Афганистане.