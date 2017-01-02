Тука уверен, что Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука убежден, что Украина вернет контроль над оккупированной территорией Донбасса в 2017 году или, максимум, в середине 2018 года. Об этом он рассказал в интервью Новому времени.

"На сегодняшний день Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях. Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум - к середине 2018 года", - отметил Тука.

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Он также подчеркнул, что для этого важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов Америки.

"Есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля "сдать" Донбасс. РФ явно не видит эти территории в своем составе. Одно из самых простых доказательств выявляется при элементарном сравнении деятельности российских оккупантов в Крыму и в Донбассе. В Донбассе происходит повальное мародерство, вырезание и уничтожение предприятий. Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается. Российская власть, наоборот, вынуждает крупные частные компании инвестировать в крымские бизнес-проекты и инфраструктурные объекты. И в этом принципиальная разница", - сказал Тука.

Ранее Георгий Тука заявил, что полная деоккупация Донбасса с возможностью проведения выборов по украинскому законодательству возможна только через 4-5 лет.