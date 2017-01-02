На границе с Венгрией появился первый совместный контактный пункт

Он будет обеспечивать информационное взаимодействие между пограничниками двух стран

С 1 января в тестовом режиме начал работать совместный контактный пункт "Захонь" в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса – Захонь" на венгерской стороне границы Украины с Венгрией. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между администрацией Госпогранслужбы Украины и полицией Венгрии с 1 января 2017 года в тестовом режиме начал функционировать совместный контактный пункт "Захонь" в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса-Захонь" на венгерской стороне", - говорится в сообщении.

Среди основных задач пункта - информационное взаимодействие и обмен сообщениями между пограничниками обеих стран, а также обеспечения координации при проведении совместных мероприятий по охране украинско-венгерской границы.

В ведомстве отметили, что в настоящее время контактный центр около 3 недель будет функционировать в тестовом режиме, а впоследствии планируется запустить полноценную работу первого такого контактного пункта в Закарпатском регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Польша на полгода продлили возможность пересечения границы в пункте пропуска Угринов-Долгобычув в пешем порядке.