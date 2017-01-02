Сегодня, 30 декабря, в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжили обстреливать позиции украинской армии на всех направлениях. Всего зафиксировано 21 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Грутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

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На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку и Лабачево.

На донецком направлении боевики обстреляли Авдеевку и Зайцево.