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Главная » Страна » Чужие больше не ходят. Как эпоха реформаторов-экспатов в украинской власти подошла к концу
Чужие больше не ходят. Как эпоха реформаторов-экспатов в украинской власти подошла к концу
Айварас Абромавичус и Наталья Яресько / Фото: Владислав Содель

Чужие больше не ходят. Как эпоха реформаторов-экспатов в украинской власти подошла к концу

Старой системе оказалось достаточно полутора лет, чтобы не только переварить, но и выдавить из властных структур технократов-варягов

Дмитрий Синяк - 03.01.17 26
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В 2014 году поиск кандидатур для нового Кабинета министров впервые в истории Украины поручили кадровым агентствам: международной компании Pedersen & Partners и WE Partners — представителю Korn Ferry. Курировал эту работу экс-глава "Майкрософт-Украина", нынешний заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив. Работу по привлечению технократов оплатил Международный фонд "Відродження", выделив для этого $82,2 тыс. "Охотники за головами" провели свыше 200 собеседований, сформировав кадровый резерв из 24 человек, многие из которых впоследствии заняли высокие должности в правительстве Арсения Яценюка, в том числе министерские.

Однако после отставки правительства в апреле 2016 года своих портфелей лишились все три министра-экспата: Айварас Абромавичус (министр экономического развития и торговли), Наталья Яресько (министр финансов) и Александр Квиташвили (министр здравоохранения). Незадолго до этого Виктор Шокин, тогда ещё генпрокурор, уволил своего первого заместителя Давида Сакварелидзе, приглашённого Петром Порошенко из Грузии для реформирования украинской прокуратуры. А в начале мая свои должности оставили заместители главы Одесской облгосадминистрации гражданин Германии Саша Боровик и россиянка Мария Гайдар.

Оставшиеся во власти экспаты могут давать советы, как улучшить ситуацию в той или иной сфере, но не более

Возможно, самой неожиданной стала отставка замминистра внутренних дел Эки Згуладзе, отвечавшей за реформирование МВД. Она заронила первые подозрения в том, что реформа полиции идёт не так, как должна. Когда о своём желании покинуть ряды украинской полиции в ноябре 2016-го заявила и глава Нацполиции Хатия Деканоидзе, никто уже не удивлялся: было очевидно, что реформа полиции провалена. Через несколько дней пост главы Одесской облгосадминистрации оставил Михеил Саакашвили. Вместе с ним ушёл Гиорги Лорткипанидзе, занимавший пост начальника Одесской полиции.

Эпоха реформаторов-варягов в украинской власти подошла к концу. Старой системе оказалось достаточно полутора лет, чтобы выдавить из властных структур заграничных технократов.

На своих постах осталось лишь пятеро экспатов: и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, замминистра юстиции Гия Гецадзе, глава Укравтодора Славомир Новак и руководитель Укрзализныци Войцех Балчун. А одного из авторов "польского экономического чуда", бывшего вице-премьер-министра Польши Лешека Бальцеровича Пётр Порошенко назначил своим представителем в Кабмине. Вместе с бывшим вице-премьером и министром финансов Словакии Иваном Миклошем Бальцерович уже сформировал группу международных советников, в которую, в частности, пригласил экс-главу МВД Польши Ежи Миллера и бывшего депутата польского сейма Мирослава Чеха.

Однако особенность их нынешней роли — удалённость от принятия реальных решений. Да, они могут давать советы, как улучшить ситуацию в той или иной сфере, но не более.

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