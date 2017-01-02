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Главная » Страна » Видео Донецкие пограничники получили бронированный катер и новые Хаммеры

Видео Донецкие пограничники получили бронированный катер и новые Хаммеры

<span class="label red">Видео</span> Донецкие пограничники получили бронированный катер и новые Хаммеры
Скриншот

Контролировать границу поможет и новейшая система наблюдения "АЭРОС"

02.01.17 80
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Пограничникам Донецкого отряда передали скоростной катер украинского производства, военные машины и вооружение. Об этом президент Петр Порошенко сообщил в своем Facebook.

"Донецкий пограничный отряд отныне усилен скоростным бронированным катером украинского производства, новыми ХАММЕРами и вооружением. А новейшая система "АЭРОС", над разработкой которой работали украинские и американские специалисты, "видит" сразу воздух, воду, землю, может одновременно вести и определять поведение до двухсот целей", - написал президент.

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