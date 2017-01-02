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Главная » Страна » В Украине будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО

В Украине будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО

В Украине будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО
Стенд Укроборонпрома / Фото: сайт концерна

Укроборонпром договорился о сотрудничестве с Aeroscraft

02.01.17 1322
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Государственное предприятие "Укроборонсервис", входящее в состав ГК "Укроборонпром" совместно с американской корпорацией Aeroscraft будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующие договоренности закреплены в подписаном меморандуме о сотрудничестве между двумя компаниям.

Более детально о сотрудничестве заместитель генерального директора Укроборонпрома Владимир Коробов, глава Укроборонсервис Сергей Микитюк и основатель компании Aeroscraft Игорь Пастернак расскажут на пресс-конференции 3 января в Украинском кризисном медиа-центре.

Ранее сообщалось, что предприятия-участники государственного концерна "Укроборонпром" на 100% выполнили государственный оборонный заказ 2016 года. 

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