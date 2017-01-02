Климкин завтра покажет председателю ОБСЕ Донбасс

3-4 января 2017 г. министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Целью визита является ознакомление руководителя главы МИД Австрии с состоянием имплементации минских соглашений, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

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Климкин и Курц обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения минских договоренностей.

Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций, членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, что с 1 января в ОБСЕ председательствует Австрия, которая переняла эти полномочия в Германии. По данным министерства иностранных дел Австрии, Вена ставит перед собой три амбициозные цели: деэскалацию имеющихся конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьбу с радикализацией, которая представляет угрозу многим государствам.