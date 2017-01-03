Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит

Соединенные Штаты Америки в новом году будут больше уделять внимания сдерживанию России. Об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил во время визита в Грузию, которую он посетил после Украины вместе с коллегами от Республиканской партии Джоном Маккейном и Эми Клобушар от Демократической партии, сообщает Радио Свобода.

"2017 год будет годом большей американской военной поддержки, большей торговли, большей экономической интеграции и большего отпора России за агрессию, причем, не только здесь, но и во всем мире, больше санкций. Сейчас настало время, чтобы президент России Владимир Путин знал, что с нас хватит!", - сказал Грэм.

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В свою очередь Маккейн обвинил Россию в агрессии против США. По его словам, это подтверждают все американские разведывательные агентства.

"Мы будем работать в Конгрессе, чтобы ввести более жесткие санкции (против России) для предотвращения дальнейших нападений на Соединенные Штаты Америки, и будем работать на двухпартийной основе для достижения этой цели. Мы хотим работать с избранным президентом Дональдом Трампом, но у нас есть свои обязанности как у законодателей для выработки ответа на нападения на Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул сенатор.

Во время визита в Грузию сенаторы побывали, в частности, на де-факто границе самопровозглашенной республики Южная Осетия. Назвав действия России в Южной Осетии и Абхазии "оккупацией и агрессией со стороны России", сенатор высказался за ужесточение санкций против Москвы. Его однопартиец Грэм отметил, что санкции должны ощутимо задеть лично президента РФ Владимира Путина.

Напомним, 31 декабря сенатор США Джон Маккейн в Мариуполе заявил, что убежден, что в 2017 году украинские территории будут освобождены от захватчиков.