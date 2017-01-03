В течение суток 2 января пророссийские боевики 38 раз обстреливали украинские позиции в зоне АТО, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреляли Широкино. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел и снайпер, у Талаковки боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую.

На донецком направлении огонь велся по Луганскому, Северному, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.