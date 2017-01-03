2 января в одной из воинских частей вблизи Донецкой области в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое бойцов, еще двое получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"2 января 2017 в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение суток 2 января пророссийские боевики 38 раз обстреливали украинские позиции в зоне АТО.