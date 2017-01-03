Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Фото Новый глава ОБСЕ отправился с визитом в Донецкую область
Ситуация в Донбассе

Фото Новый глава ОБСЕ отправился с визитом в Донецкую область

<span class="label red">Фото</span> Новый глава ОБСЕ отправился с визитом в Донецкую область
Климкин и Курц посетят Мариуполь / Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Там он пробудет 2 дня

03.01.17 65
0000

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц отправились в Мариуполь.

Об этом сообщает МИД Украины в Twitter. 

"Климкин и Курц по дороге в г. Мариуполь, Донецкая область", – говорится в сообщении. 

Накануне Климкин и его австрийский коллега встретились в Днепровском международном аэропорту.

Визит в Донецкую область продлится 3-4 января. 

Целью визита в Донецкую область является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций. 

Климкин и Курц обсудят грядущие усилия австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины, в том числе по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укреплению потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Вблизи Марьинки погибли двое военнослужащихАТО: Талаковку обстреляли из противотанковых ракетных комплексовКлимкин завтра покажет председателю ОБСЕ Донбасс

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 1773
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 6708
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 7071
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 2904
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 10356
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 1852
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 4584
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 3283
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 4471
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 792
  1. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 17836 / 19563
  2. Тука уверен, что Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса 5143 / 5783
  3. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 3761 / 15058
  4. Взрыв в Багдаде: погибли не менее 35 человек 2808 / 3126
  5. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 2678 / 4471
  6. В Польше убийство поляка мигрантом вызвало массовые беспорядки 2669 / 2990
  7. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 2516 / 2836
  8. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 2185 / 2431
  9. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 2060 / 10356
  10. EX.UA возобновил работу на новом домене 2050 / 2407
  1. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 58 / 4471
  2. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 36 / 19563
  3. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 35 / 2836
  4. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 34 / 15058
  5. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 28 / 2431
  6. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 14 / 3283
  7. EX.UA возобновил работу на новом домене 13 / 2407
  8. Тука уверен, что Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса 13 / 5783
  9. Климкин завтра покажет председателю ОБСЕ Донбасс 8 / 551
  10. Турчинов: В 2016 году Украина не уступила ни метра своей земли 8 / 882
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.