Парубий уверен, что в 2017 году досрочных парламентских выборов не будет

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что в 2017 году досрочных парламентских выборов точно не будет. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

По его словам, этот сценарий навязывается Россией, но в Украине он не будет иметь успеха.

"Досрочных выборов не будет. Я глубоко убежден, что этот сценарий навязывается Украине снаружи, это сценарий не украинский. А для агрессора, который фактически обломал зубы об украинскую армию на востоке, огромные средства тратятся на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри. Конечно, парламент является главной площадкой, на которую осуществляется эта атака. Мы видели подобные сценарии в Молдове, когда через дестабилизацию российские силы пытаются изменить вектор целой страны. Такой сценарий пытаются навязать Украине, но он не будет иметь успехов в государстве", - заверил спикер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий надеется на введение визового режима с РФ в 2017 году

Ранее Андрей Парубий заявил, что существует сценарий дестабилизации украинского парламента, поскольку, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начаться в Верховной Раде.