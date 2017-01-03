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В Минюсте определили, как будут оцениваться коррупционные риски в работе властей

В Минюсте определили, как будут оцениваться коррупционные риски в работе властей
Фото: УНИАН

Обещают, что все будут равны перед Законом

03.01.17 429
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Министерство юстиции Украины утвердило методологию оценки коррупционных рисков в деятельности органов власти. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Министерство юстиции Украины 28 декабря 2016 года под № 1718/29848 зарегистрировало решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 2 декабря 2016 года № 126 "Об утверждении Методологии оценки коррупционных рисков в деятельности органов власти", – говорится в сообщении НАПК.

В частности, указанная методология устанавливает единый подход в органах власти к организации работы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих полномочий, определяется комплекс правил и процедур в отношении оценки коррупционных рисков в их деятельности.

Указанное решение НАПК вступит в силу со дня его официального опубликования. Кроме того, на сегодня Агентство готовит комплексные методические рекомендации по подготовке антикоррупционных программ.

С принятой методологией можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 11 ноября НАПК утвердило порядки проверки е-деклараций и осуществления мониторинга образа жизни чиновников. Ранее в агентстве заявляли, что начнут проверку е-деклараций чиновников сразу после утверждения порядка их проверки.

Однако 24 ноября в Министерстве юстиции сообщили, что вернули на доработку в НАПК порядки проведения проверок деклараций и мониторинга стиля жизни чиновников и попросили исправить нарушения, допущенные во время их разработки.

2 декабря в НАПК заявили, что направляют в Минюст на согласование правки порядков проверки е-деклараций и мониторинга стиля жизни чиновников.

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