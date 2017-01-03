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Главная » Страна » Украина втрое увеличит объем транзита российского газа
Украина втрое увеличит объем транзита российского газа
Фото: gaz-system.pl

Украина втрое увеличит объем транзита российского газа

Договор продлевают на год

03.01.17 609
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ПАО "Укртрансгаз" получило разрешение своего единоличного акционера в лице НАК "Нафтогаз Украины" на продление на год соглашения с частным акционерным обществом с иностранными инвестициями "Газтранзит" на транспортировку российского газа. Дополнительное соглашение предусматривает увеличение объемов транспортировки с 6,57 млн куб. м до 20,5 млн куб. м. Об этом сообщается на сайте Укртрансгаза.

30 декабря 2016 года Укртрансгаз получил от Нафтогаза решение общего собрания акционеров № 78 от 29 декабря 2016 года об одобрении и предоставлении согласия на совершение правовых сделок, относительно совершения которых существует заинтересованность.

В частности, в обнародованном документе отмечается, что дополнительное соглашение к договору на транспортировку природного газа по магистральным трубопроводам Украины предусматривает увеличение объема транспортировки природного газа.

Планируется транспортировать 20,5 млн куб. м природного газа. Стоимость транспортировки составит 15,131 млн грн.

Для сравнения, по основному соглашению с 1 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 года предусматривалась транспортировка 6,57 млн куб. м на сумму 4,849 млн грн.

В соответствии с дополнительным соглашением, Укртрансгаз обязуется предоставить услуги по транспортировке по магистральным трубопроводам природного газа заказчика в лице Газтранзита от пунктов приема-передачи газа в магистральные трубопроводы до компрессорной станции Тарутино.

Тарифы, по которым будут оказываться услуги, в соответствии с законом Украины "О рынке природного газа", устанавливаются Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

По информации СМИ, среди основателей Газтранзита есть российские компании Газпром и Туросгаз, а также – Нафтогаз.

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