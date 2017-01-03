Закон о Высшем совете правосудия одобрен президентом

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"03.01.2017 - возвращен с подписью от президента", - говорится на странице закона.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, президент подписал закон "О Высшем совете правосудия" во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым.

Порошенко отметил, что 2016 год стал определяющим в реформировании судебной системы - были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, создан новый орган - Высший совет правосудия.

"Орган, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставления согласия на привлечение к ответственности и освобождение судей", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что законопроект "О Высшем совете правосудия" получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского союза и США.

Порошенко также подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования нового органа.

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Напомним, 21 декабря 2016 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о Высшем совете правосудия (№ 5180).

Документом определяется, что Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе. Высший совет правосудия является юридическим лицом, расходы на его содержание определяются отдельной строкой в государственном бюджете Украины.

Высший совет правосудия, в частности, вносит представление о назначении судьи на должность; обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судьи; принимает решение об увольнении судьи с должности; дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; осуществляет функции главного распорядителя средств госбюджета для финансового обеспечения своей деятельности; принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.

ВСП состоит из 21 члена, из которых 10 избирает Съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двоих назначает президент, двух выбирает ВР, двух избирает Съезд адвокатов Украины, двух - Всеукраинская конференция прокуроров, еще двух - съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.