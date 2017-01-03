АТО: Минувшие сутки прошли без потерь

Ни один украинский боец не погиб и не получил ранение

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не получил ранение. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает пресс-центр СНБО.

На луганском направлении боевики устроили две вооруженные провокации вблизи Новозвановки и еще две у села Лобачево. Также нарушение перемирия зафиксированы в районе Новоалександровки и Станицы Луганской. Каждая провокация длилась не более 10 минут, а тяжелое вооружение не применялось.

На донецком направлении боевики открыли огонь из 82-мм минометов на Светлодарской дуге, выпустив 16 мин по украинским позициям у поселка Луганское. В районе Авдеевки и по периметру Горловки враг стрелял из стрелкового оружия и гранатометов.

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На мариупольском направлении боевики обстреляли из минометов Водяное и Широкино. Всего они выпустили 30 мин. На этот участок пришлись 2/3 обстрелов и вражеских провокаций в сутки. Также неспокойно было вблизи Талаковки, Павлополя и села Гнутово.