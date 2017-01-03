В Украине начнут выпускать американскую винтовку M-16

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, совместно с американской компанией Aeroscraft наладит производство в Украине американской винтовки M-16. Об этом на пресс-конференции сообщил замгендиректора концерна Сергей Коробов, передает УНИАН.

"У нас есть пилотный проект производства винтовок М-16 на территории Украины. Надеюсь, в очень короткий период мы перейдем к его практической реализации. И сейчас подписываем все необходимые для этого документы", - сказал он.

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В ходе пресс-конференции директор компании Aeroscraft Игорь Пастернак и руководство концерна подписали меморандум, по которому Aeroscraft предоставит Укроборонпрому лицензию от американского правительства на производство стрелкового вооружения.

Напомним, 2 января стало известно, что государственное предприятие "Укроборонсервис", входящее в состав ГК "Укроборонпром", совместно с американской корпорацией Aeroscraft будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине.